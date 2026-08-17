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El juez fue protagonista en una jugada en el área de Boca
Para Baliño, el gol de Platense estuvo bien anulado
El involucrado sancionó en contra del equipo de Vicente López.
17 de agosto de 2026 - 20:09
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Jorge Baliño quedó en la mira por una jugada.
NA
Temas en esta nota:
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Platense
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