Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: A qué hora juegan Inglaterra vs. Congo hoy, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Mundial de Fútbol 2026
Los cruces confirmados
Mundial 2026: día y hora de todos los partidos de 8avos de Final
La etapa de 8avos de final comienza el 4 de julio con un cruce ya confirmado. Cómo serán los otros enfrentamientos.
01 de julio de 2026 - 13:49
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Selección de Noruega
X Selección Noruega
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Últimas Noticias
El día que el astro del fútbol anticipó el show de la FIFA
La predicción de Maradona sobre el Mundial 2026: “No me gusta...”
Una reapropiación del fútbol y sus códigos
Yararás, un refugio futbolero libre de discriminación
Países Bajos se fue del Mundial traicionando el histórico estilo de la Naranja Mecánica
La muerte definitiva del fútbol total
Por
Pablo Vignone
Un paso en la desarticulación del organismo
Trabajadores de la CNEA marchan en contra del vaciamiento
Exclusivo para
El semestre acumula una merma del 9,9%
Los autos siguen por debajo de 2025
Los enviados estadounidenses llegaron a Doha
Irán desmintió a Trump y negó conversaciones directas con EE.UU. en Qatar
Audiencia clave en Corrientes
Declararon los padres de Loan Peña y pidieron respuestas por su hijo
Críticas por el manejo de la deuda externa durante el macrismo
Con el gabinete lleno de PRO, Milei contratacó a Macri
Por
Werner Pertot
El País
Geopolítica y antiderechos
La trama ultraconservadora detrás del ataque a la CIDH
Por
Luciana Bertoia
Revés judicial para Javier Milei
Anularon el DNU que transfería a Migraciones el trámite de la ciudadanía argentina
Por
Irina Hauser
El Gobierno dio otro paso en la destrucción del sistema científico
Un centenar de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y un golpe a la soberanía
Por
Celeste del Bianco
Críticas por el manejo de la deuda externa durante el macrismo
Con el gabinete lleno de PRO, Milei contratacó a Macri
Por
Werner Pertot
Economía
Más golpes al bolsillo
El Gobierno congela el descuento de la SUBE para la tarifa social
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 1 de julio de junio de 2026
"Jefes", el libro que desnuda el poder de la elite empresaria local
Leandro Renou: “La burguesía es parte del problema de la Argentina”
Por
Karina Micheletto
El semestre acumula una merma del 9,9%
Los autos siguen por debajo de 2025
Sociedad
Una nueva función para proteger la privacidad
WhatsApp ya lanzó los nombres de usuario: cómo reservar uno y para qué sirven
Hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
Alerta amarillo por frío extremo en el AMBA y casi todo el país
La conductora volvió al aire y habló de la muerte de su hermana
“Ella y yo sabíamos lo que nos unía”: el emotivo adiós de Federica a Ernestina Pais en 1111
Frío en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de julio
Deportes
El día que el astro del fútbol anticipó el show de la FIFA
La predicción de Maradona sobre el Mundial 2026: “No me gusta...”
Países Bajos se fue del Mundial traicionando el histórico estilo de la Naranja Mecánica
La muerte definitiva del fútbol total
Por
Pablo Vignone
Los cruces confirmados
Mundial 2026: día y hora de todos los partidos de 8avos de Final
Cabo Verde, fútbol y marxismo revolucionario
Por
José Luis Lanao