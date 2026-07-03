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El País

Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“No tienen ni idea de a quiénes echaron”

Paula Alderete es la única experta en operar el microscopio electrónico certificado con normas ISO del organismo. Los otros casos.

Celeste del Bianco
Por Celeste del Bianco
Paula Alderete , cientìfica. Trabajadora de la CNEA
Archivo -

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