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Sociedad

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Mundial 2026: el Gobierno bloqueó sitios web que transmitían los partidos por fuera de los canales oficiales

La operación “Tarjeta Roja” que dio de baja a estas plataformas se realizó mediante el trabajo conjunto de diferentes entidades nacionales e internacionales a partir de tres denuncias judiciales.

El Gobierno reportó los sitios web que transmitían partidos de fútbol del Mundial 2026 ilegalmente. Gentileza -

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