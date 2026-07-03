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Fecha 9 de la F1

Colapinto en Silverstone: terminó la única práctica libre de la fecha

Comenzó la actividad en Inglaterra, que tendrá carrera Sprint y el domingo contará con la competencia principal. El piloto argentino tuvo un buen inicio.

Colapinto en Silverstone IG Alpine

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