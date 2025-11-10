Esta semana comienzan los 16avos para la Selección que dirige Diego Placente, se definen los Octavos del Torneo Local y juega el equipo campeón del mundo
Torneo Clausura
Se disputan los últimos cruces de la fecha 15 de la Liga Profesional:
Lunes
17.00: Gimnasia vs Vélez
19.00: Riestra vs Independiente
21.15: Independiente Rivadavia vs Central Córdoba
21.15: Argentinos vs Belgrano
Amistoso de la Selección
Argentina juega el último partido del año:
Viernes
13.00: Argentina vs Angola
Sub 17
Los 16º del torneo comenzarán el viernes 14. Mañana se definirán las llaves y Argentina espera por su rival.
Copa Davis
Este fin de semana el equipo de Javier Frana disputará la serie de 4tos de Final contra Alemania.
Cronograma a definir.
Eliminatorias UEFA
Continúa la clasificación para el Mundial 2026:
Jueves
14.00: Noruega vs Estonia
14.00: Armenia vs Hungría
14.00: Azerbaiyán vs Islandia
16.45: Inglaterra vs Serbia
16.45: Andorra vs Albania
16.45: Irlanda vs Portugal
16.45: Francia vs Ucrania
16.45: Moldavia vs Italia
LNB
Sigue la etapa regular en la Liga Nacional de Basquet:
Lunes
20.30: Obras vs San Martín
Martes
20.05: Regatas vs Boca
21.30: Argentino vs Platense
Miércoles
21.00: Peñarol vs San Martín
Jueves
22.10: Independiente vs Ferro