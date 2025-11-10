Esta semana comienzan los 16avos para la Selección que dirige Diego Placente, se definen los Octavos del Torneo Local y juega el equipo campeón del mundo

Torneo Clausura

Se disputan los últimos cruces de la fecha 15 de la Liga Profesional:

Lunes

17.00: Gimnasia vs Vélez

19.00: Riestra vs Independiente

21.15: Independiente Rivadavia vs Central Córdoba

21.15: Argentinos vs Belgrano

Amistoso de la Selección

Argentina juega el último partido del año:

Viernes

13.00: Argentina vs Angola

Sub 17

Los 16º del torneo comenzarán el viernes 14. Mañana se definirán las llaves y Argentina espera por su rival.

Copa Davis

Este fin de semana el equipo de Javier Frana disputará la serie de 4tos de Final contra Alemania.

Cronograma a definir.

Eliminatorias UEFA

Continúa la clasificación para el Mundial 2026:

Jueves

14.00: Noruega vs Estonia

14.00: Armenia vs Hungría

14.00: Azerbaiyán vs Islandia

16.45: Inglaterra vs Serbia

16.45: Andorra vs Albania

16.45: Irlanda vs Portugal

16.45: Francia vs Ucrania

16.45: Moldavia vs Italia

LNB

Sigue la etapa regular en la Liga Nacional de Basquet:

Lunes

20.30: Obras vs San Martín

Martes

20.05: Regatas vs Boca

21.30: Argentino vs Platense

Miércoles

21.00: Peñarol vs San Martín

Jueves

22.10: Independiente vs Ferro