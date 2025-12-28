Omitir para ir al contenido principal
Intereses por detrás de un mercado vertiginoso.

El negocio del juego en Argentina

Entre los propietarios de los principales sitios de apuestas y casinos hay multinacionales y empresarios históricos del juego en el país.

Rubén Telechea*
Por Rubén Telechea*
Las apuestas online se convirtieron en un grave problema en los adolescentes.

Últimas Noticias

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff

Neoliberalismo financiero y la acumulación por desposesión.

Arquitectura financiera para la extracción de recursos

Por Pablo Tigani*

Variantes de política para maximizar el impacto positivo de ambos sectores.

Vaca Muerta y el litio deben enfocar hacia el desarrollo económico

Por Hernán P. Herrera*

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Como empezó y como terminó el 2025 el partido de Mauricio Macri

El PRO en un año para el olvido

Por Werner Pertot
Belarus’ Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”

El País

Motosierra versión 2026

Por Carlos Heller

La nueva religiosidad en marcha

Por Jorge Alemán
Martin Menem Patricia Bullrich Diego Santilli

La agenda libertaria tras la sanción del Presupuesto

Ajuste y punitivismo: los proyectos regresivos que prepara el Gobierno para el 2026

Por Melisa Molina
Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

Sociedad

Premetro

Ante versiones de que el GCBA querría reemplazarlo por buses eléctricos

Los trabajadores proponen extender el Premetro

Por Santiago Brunetto
Asesinato Gonzalez por policia

Pasaron a disponibilidad a un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A de CABA

A González lo balearon en el tórax y el abdomen

Se desprendió el asfalto de la pista

Vuelos paralizados y caos en Aeroparque

Cómo estará el clima para fin de año

Alerta por calor extremo en Buenos Aires: la sensación térmica rozó los 38 grados

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing costas diego milito

El entrenador firmó un contrato por tres años

Costas renovó su vínculo con Racing

Lecce (Italy), 27/12/2025.- Como's Jacobo Ramon (L) celebrates with his teammate Nico Paz (R) after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between US Lecce and Como at the Via del Mare stadium in Lecce, Italy, 27 December 2025. (Italia) EFE/EPA/ABBONDANZA SCURO LEZZI

El volante argentino consiguió el sexto tanto de la temporada

Liga de Italia: Con otro gol de Nico Paz, Como ganó y sube en la tabla

LONDON (United Kingdom), 27/12/2025.- Arsenal's players celebrate after their captain Martin Odegaard (3rd-L) scored for the 1-0 lead goal against Brighton during the English Premier League match between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion, in London, Britain, 27 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Apasionante lucha por la cima de la tabla en la Liga inglesa

Premier League: Arsenal no afloja pero el City lo persigue de cerca