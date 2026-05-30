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El astro va por su sexto mundial, un récord para la historia del fútbol
Messi, el Horrocrux del deseo
Su presencia nos sigue relacionando con lo mítico y despierta sentimientos diversos. ¿Cómo será verlo otra vez con el objetivo cumplido?
Por
Germán Lagger
30 de mayo de 2026 - 20:24
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Lionel Messi y el objetivo de su vida cumplido en Qatar 2022.
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