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Rumbo al sueño de la cuarta copa
La Selección Argentina comenzó su viaje al Mundial 2026
Los jugadores partieron en un avión de Aerolíneas Argentinas hacia Kansas. Los que viajaron y lo que se unirán al plantel en Estados Unidos.
31 de mayo de 2026 - 13:25
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Los jugadores de la Selección a bordo del avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Estados Unidos.
Prensa AFA
Temas en esta nota:
Selección Argentina
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