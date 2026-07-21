Mientras el país ajusta el cinturón, los senadores cobrarán casi $12 millones desde agosto

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 25 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina.

Los senadores de La Libertad Avanza anunciaron que donarán el aumento de sus dietas, aunque no informaron montos, destinatarios ni cómo se controlarán esos aportes.

Prensa Senado. Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado