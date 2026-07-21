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Sociedad

Le transfirió casi $4 millones

Una mujer de General Madariaga fue estafada en Tik Tok por un falso Kevin Costner

La mujer creyó que mantenía vía redes sociales una relación sentimental con el reconocido actor. Le hizo dos millonarias transferencias y estuvo a punto de vender su casa.

falso Kevin Costner
Un falso usuario de Tik Tok se hizo pasar por Kevin Costner y estafó a una mujer. Noticias Argentinas

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