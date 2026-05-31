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Economía
La creación de trabajo de sectores que crecen, lejos de comeponsar a los que pierden
“Se sigue destruyendo capacidad de crear empleo”
Una investigación de especialistas alerta que ni Energía, Minería, Agro y mucho menos Finanzas, crean empleos que compensen las pérdidas en Industria, Construcción y Comercio
Por
Raúl Dellatorre
31 de mayo de 2026 - 3:01
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La construcción perdió más de 80 mil empleos desde que asumió Milei. Agricultura y Finanzas, sumados, crearon 5000
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