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En el barrio de Confluencia
Hallaron muerto al nene de 6 años que buscaban desde el lunes en Neuquén
Fue encontrado dentro de uno de los piletones de una planta de tratamiento de líquidos cloacales.
04 de agosto de 2026 - 15:31
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Policía de Neuquén
Tras un intenso operativo, hallaron muerto al nene que buscaban desde el lunes en Neuquén
Policía de Neuqué
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Neuquén
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