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Deportes

La agenda del equipo Xeneize

Boca: mudanza de localía, entradas para la revancha y mercado de pases

El equipo del “Vasco” Arruabarrena jugará tres partidos en seis días, que marcarán el rumbo del segundo semestre. Los jugadores apuntados para reforzar el ataque.

FOTOBAIRES Copa Sudamericana 2026 O’Higgins Boca Juniors
O’Higgins vs Boca Juniors, Conmebol Sudamericana 2026 FOTOBAIRES Copa Sudamericana 2026 O’Higgins Boca Juniors FOTOBAIRES. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

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Economía

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En agosto, dólar oficial volvió a acercarse a los 1500 pesos

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El complejo agroexportador acumula una caída interanual del 16%

En julio, bajó la liquidación de divisas

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