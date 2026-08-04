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Sociedad

Convocatoria del CESBA en busca de nuevos recorridos turísticos

“Otra vuelta, Buenos Aires”: un concurso para conocer la ciudad de manera innovadora

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires convocó a la presentación de propuestas diferentes a las tradicionales. Los premios y los requisitos para participar.

Turismo Buenos Aires
Turismo Buenos Aires Mindful Media. Getty Images

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