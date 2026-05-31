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Fue presidente de ARSAT y de ORSNA
Facundo Leal, el exfuncionario detenido que tenía drogas y millones de dólares en su casa
Le encontraron 2,5 millones de dólares en sus domicilios de CABA y de Mendoza. . También tenía ketamina, MDMA y cocaína.
31 de mayo de 2026 - 1:00
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Facundo Leal
ARSAT
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