Cuatro delincuentes entraron a robar este lunes por la mañana a una empresa distribuidora de paneles solares ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. Un empleado de la empresa, que llegó después del asalto y llamó al 911, murió tras caerse y golpearse la cabeza.

Si bien en un primer momento se había especulado con que los asaltantes habían tomado de rehenes a los empleados de la empresa, fuentes policiales confirmaron que el robo ocurrió cuando la compañía estaba vacía.

Todo sucedió cuando al menos cuatro asaltantes ingresaron a un local ubicado en la calle Sánchez de Loria al 2018. Estuvieron durante casi una hora en el lugar y escaparon.

Poco después, un empleado llegó a la empresa y advirtió que la puerta había sido forzada. Por ello, llamó al 911. Cuando la policía llegó, se encontraron con este hombre, de unos 65 años, fallecido.

Según indicaron, al revisar el local el empleado se cayó de una escalera y se golpeó la cabeza, lo que le provocó la muerte.

A través de las cámaras de seguridad, los investigadores constataron que el ingreso de los delincuentes fue a las 6 de la mañana y que se retiraron del lugar una hora después. En tanto que el ingreso del empleado fue a las 8 hs, por lo que no tuvo contacto con los asaltantes.