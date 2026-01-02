Omitir para ir al contenido principal
Luego de dar por concluida su etapa en Racing

Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys

El experimentado arquero cubrirá un puesto clave después de las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos.

Gabriel Arias
Gabriel Arias culminó su ciclo en la Academia. (Sin Credito)

