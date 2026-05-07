Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Lionel Messi
Inter Miami
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Largometraje de Pablo Stigliani
“Cuatro estrellas”: tensiones entre deseo y realidad
El film refleja la experiencia coral de un grupo de trabajadoras sexuales que comparten un PH y organizan su vida cotidiana entre clientes, afectos y conflictos internos.
Por
Ezequiel Boetti
07 de mayo de 2026 - 3:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"Cuatro Estrellas".
(Prensa -)
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Lucina Álvarez y Oscar Barros, Rubén Oscar Casas, Alfredo Máximo Ongaro, Nicolás Miguel Ángel Román, María Susana Ursi y Marcelo Adolfo Eggers
Largometraje de Pablo Stigliani
“Cuatro estrellas”: tensiones entre deseo y realidad
Por
Ezequiel Boetti
Entre la gestión y la rosca
Sáenz busca fondos para obras con la reforma electoral en el centro de la negociación
Por
Maira López
UATRE anunció medidas de fuerza por el conflicto salarial
Trabajadores citrícolas se manifestarán en La Moraleja en medio de la negociación paritaria
Exclusivo para
En una audiencia a puerta cerrada en el Congreso
El secretario de Comercio de Trump declaró por sus vínculos con Epstein
La República Islámica continúa evaluando la última propuesta de Estados Unidos
Trump ve “muy posible” un acuerdo de paz con Irán aunque mantiene las amenazas
Trump, las Malvinas y la Antártida
Por
Daniel Kersffeld
Durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco del Chañar
La policía cordobesa obligó a una mujer a mostrar sus fotos íntimas
El País
Viaje 16 por los Estados Unidos
Milei y un día de furia desde Los Ángeles
Por
Melisa Molina
Tras la ruta del dinero deslomado
Pagano denunció que Adorni movió USD 3 millones a través de billeteras virtuales
Se había apropiado de Carla Artés e intervino en otros casos de robo de niños
Liberaron a Eduardo Ruffo, represor de la SIDE condenado a perpetua
Por
Luciana Bertoia
Milei defendió a Adorni para conjurar el desafío de Bullrich
“Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse”
Economía
La agencia Fitch le subió la calificación a la deuda argentina
Día de alzas en bonos y acciones
En abril, la producción se desplomó 17,5 por ciento interanual
La automotriz retrocede
Cavallo cuestionó a Caputo pero propone fórmulas ya fracasadas
Hay otra forma de chocar el país
Se presentó el primer Índice de Ciudades Argentinas
Ninguna superó los 70 puntos
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
La OMS trabaja en el caso con organismos sanitarios de Argentina, Europa y África
Hantavirus a bordo: evacuaron a los pasajeros infectados del crucero varado en Cabo Verde
Esperan que comience a funcionar hacia finales de año
Adjudican a un privado la operación del nuevo Trambús
Por
Santiago Brunetto
Durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco del Chañar
La policía cordobesa obligó a una mujer a mostrar sus fotos íntimas
Imputado por la muerte de un chico de 13 años
Tiroteo escolar en San Cristóbal: confirman que el agresor no volverá a clases presenciales
Deportes
Botafogo lo superó por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana
Racing perdió en Brasil y está cerca de la eliminación
Los mendocinos quedaron a un paso de los octavos de final
Independiente Rivadavia empató con Fluminense por la Copa Libertadores
Jueves de Libertadores y Sudamericana
Platense y River buscan acelerar el pase a octavos en las Copas
Postales de la catedral del turf, el escenario deportivo más antiguo de Buenos Aires
El Hipódromo de Palermo cumple 150 años de historias y multitudes
Por
Daniel Guiñazú