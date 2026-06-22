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Salta|12

“Pagá la cuota alimentaria, papá”

Aumentan los deudores alimentarios en Salta

La carga de la crianza y el cuidado recae principalmente sobre las madres, quienes enfrentan precarización laboral, endeudamiento y dificultades para cubrir los costos básicos de sus hijos.

Deudor alimentario Fallo ordena incluir deuda alimentaria en la factura eléctrica para garantizar el pago. Freepik

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