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50 Años del Golpe

Se había apropiado de Carla Artés e intervino en otros casos de robo de niños

Liberaron a Eduardo Ruffo, represor de la SIDE condenado a perpetua

Consiguió la libertad condicional. Planea dedicarse al comercio o a la gestoría. Al concederle el beneficio, invocaron la doctrina que liberó a Eduardo Kalinec.

Por Luciana Bertoia
Eduardo Ruffo El exagente de inteligencia durante la dictadura Eduardo Ruffo. (Redes Sociales)

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