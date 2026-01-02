Omitir para ir al contenido principal
La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco
La mujer, de 34 años, también se dedicaba a la actuación. Su familia no dio a conocer los motivos del fallecimiento.
02 de enero de 2026 - 15:11
Tommy Lee Jones
Falleció Victoria, la hija del célebre actor, a los 34 años.
(AFP -)
Temas en esta nota:
Estados Unidos
actor
