Mientras Racing negocia con Huracán por el futbolista
Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic
El club de la Florida donde milita Messi sigue de cerca al mediocampista ofensivo y ya realizó averiguaciones formales.
02 de enero de 2026 - 22:22
Matko Miljevic podría jugar con Messi en Inter Miami.
(Fotobaires -)
Fútbol
Mercado de Pases
Inter Miami
Lionel Messi
Racing Club
Huracán
