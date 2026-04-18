Investigadores del Museo Paleontológico Egidio Feruglio junto a científicos del CONICET y especialistas extranjeros
Descubrieron una nueva especie de dinosaurio herbívoro y de cuello largo de la era jurásica en Chubut
La especie vivió hace más de 155 millones de años, medía entre 15 y 20 metros y se caracteriza por espinas neurales alargadas y comprimidas. Fue denominado Bicharracosaurus dionidei en honor a Dionide Mesa, el poblador rural que descubrió los restos en las extensiones de su territorio, y el término coloquial con los que nombraba a la especie.