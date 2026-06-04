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"Más allá de los números, a las mujeres nos matan"

Tenso cruce entre Di Tulio y Bullrich por la marcha de Ni Una Menos y el subregistro de femicidios

La senadora justicialista pidió sensibilidad y empatía para tratar la problemática y destacó que los registros oficiales no reflejan la totalidad de los femicidios.

Patricia Bullrich Juliana DiTullio archivo

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