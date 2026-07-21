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Tras la copa del Mundo 2026
Messi llegó a la Argentina: ya está en Rosario con su familia
Arribó en un vuelo privado con su mujer y sus hijos. Se quedará unos días en su ciudad natal y luego regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.
21 de julio de 2026 - 11:31
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Messi llegó a Rosario este martes para descansar con su familia
Captura TV
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