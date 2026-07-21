Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12

Territorio indígena en disputa

Se promulgó la ley que otorga tierras del Pueblo Lule a un club de rugby

Es la segunda cesión del mismo tipo en 15 años.

El Pueblo Lule venía pidiendo que se vetara la ley Gentileza

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Desregulación y alarmas encendidas

La cultura bajo la mira: el Gobierno apunta contra el sector del libro

El partido de Uribe y el de Petro se unieron contra De la Espriella

El presidente electo de Colombia no asumió y ya tiene el Congreso en contra

Una alianza para enfrentar al modelo neoliberal

El plan de la CGT para profundizar la lucha y concretar la unidad contra el Gobierno de Milei

Deberán pagarle más de 300 millones de pesos

Se infartó en el trabajo y la Justicia falló a su favor, pero su vida cambió para siempre

Exclusivo para

Una Copa que se inscribió a fuego en la historia argentina

Diez razones de un Mundial inolvidable

Por Cristian DellocchioEnviado especial
El ministerio de Seguridad le respondió al CELS

El Gobierno gastó 2.000 millones de pesos en 2025 para reprimir jubilados

Por Irina Hauser
Mientras vuelan los tarifazos que favorecen a empresas, los empleados no llegan a fin de mes

Ocho de diez trabajadores jerárquicos de la energía están endeudados

Por Leandro Renou
Página 12 en la llegada de la Scaloneta

El emotivo calor popular que recibió a la Selección

Por Santiago Brunetto

El País

Firmó el nombramiento de Víctor Pesino por cinco años más

Milei premió al juez que validó la reforma laboral

Por Luciana Bertoia
El ministerio de Seguridad le respondió al CELS

El Gobierno gastó 2.000 millones de pesos en 2025 para reprimir jubilados

Por Irina Hauser
Milei se entusiasma con renovar un tribunal clave

El Gobierno acelera la salida de Irurzun: pidió concursar su cargo

Por Luciana Bertoia
Denuncian intimidaciones tras los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica

El reactor Carem sigue en un limbo

Por Karina Micheletto

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 21 de julio de junio de 2026

En mayo, quedaron retrasados tanto los del sector público como privado

Los salarios no alcanzan a la inflación

En el primer semestre el consumo cayó 11,5 por ciento

La carne de vaca, bien de lujo

Mientras vuelan los tarifazos que favorecen a empresas, los empleados no llegan a fin de mes

Ocho de diez trabajadores jerárquicos de la energía están endeudados

Por Leandro Renou

Sociedad

¿Sigue al frente de la Albiceleste?

Scaloni le bajó el tono a las teorías conspirativas y a los rumores de sobre grietas en la Selección: “No puedo creer”

Cuando el avión ingresó al espacio aéreo argentino

El emotivo saludo de una controladora aérea a la Selección: “No nos deben nada”

Nublado e inestable

Clima en Buenos Aires:el pronóstico del tiempo para este martes 21 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de julio

Deportes

Tras la derrota ante España en la final del Mundial

“Ver si es momento de dar un paso al costado”: el Dibu Martínez deslizó que podría retirarse de la selección argentina

Tras la copa del Mundo 2026

Messi llegó a la Argentina: ya está en Rosario con su familia

Una Copa que se inscribió a fuego en la historia argentina

Diez razones de un Mundial inolvidable

Por Cristian DellocchioEnviado especial
La imagen de Lionel Messi que conmovió al mundo entero

La soledad antes del llanto sin consuelo

Por Pablo Amalfitano