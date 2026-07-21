Milei premió al juez que validó la reforma laboral

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Comisión de Acuerdos en la que tratan pliegos del Poder Judicial , el 9 de junio de 2026, en el salón Azul del Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Fotos: Celeste Salguero/Comunicación Senado).-

Celeste Salguero / Comunicacion . Celeste Salguero / Comunicacion