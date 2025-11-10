Finalmente, tras más de dos décadas de negociación, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea avanza hacia su tramo final y los países de la región podrían tener que votar su adhesión en los primeros meses del 2026.

Esto ocurre después de que el texto fue elevado al Consejo Europeo y, con la abstención de Francia, se reunirían los votos necesarios para aprobar el acuerdo general.

En este contexto, el Gobierno de Javier Milei solicitó el plácet para que el diputado del PRO Fernando Iglesias asuma como embajador ante la Unión Europea, tomando un puesto vacante desde la salida de Atilio Berardi.

Consultado sobre este tema, el exministro de Agricultura y encargado del área en el Partido Justicialista, Julián Domínguez, explicó por la 750 cuál es la posición del peronismo sobre este acuerdo y por qué el Gobierno de Milei llega debilitado.

En primer lugar, explicó que “las negociaciones fueron cerradas en diciembre del año pasado”, por lo tanto, sólo resta esperar las traducciones oficiales y la firma de los presidentes para su traslado a los congresos de cada país.

“El Congreso no va a discutir contenido, propuestas o reformas. Tiene que votar por sí o por no. Están cerradas las negociaciones de la Unión Europea y Mercosur. Las cerró Lula”, añadió.

En este punto, dijo, el acuerdo debe ser rápido: “¿Qué la acelera? Que a Argentina el Mercosur no es que le abrió cuotas que asignan los países. El primer país que firma el acuerdo accede, en el caso de la carne, a las 90 mil toneladas que abrieron desde la UE”.

“Si firma primero Brasil y cubre estas 90 mil toneladas, ya se cierra el cupo. Va a haber mucha presión de sectores privados beneficiados sobre el Congreso. Me parece que también es presente tenerlo presente que tenemos que estar a la altura de la discusión”, precisó.

Tras lo que añadió: “Tenemos que decir que nosotros siempre creímos en un acuerdo con Brasil y desde ahí ir a discutir. En este caso, la debilidad de Argentina tiene que ver con la demolición de la relación con Brasil. Eso es lo que logró el Presidente con una alineación automática con Estados Unidos sin proyecto propio”.

“El otro componente, que para Argentina lo vemos como un desafío, es el tema ambiental, ya que el Acuerdo de París, los objetivos 2030, se comprometen los países a cumplirlo”, añadió sobre otro aspecto a tener en cuenta.

Luego, dijo: “Pero en Argentina el Gobierno desconoce el cambio climático. Y eso nos lleva con mucha debilidad política y en los acuerdos de ampliación de derechos. ¿Por qué Europa acelera? Por un tema de recursos naturales. Lo mismo que hace Estados Unidos. No es casualidad”.

“Por el litio, por el oro y las energías renovables. Es lo que las nuevas tecnologías están demandando y el Mercosur puede aportar. Por eso, si Nación no convoca a pensar una estrategia en común –y no lo va a hacer– el peronismo tiene la obligación de tener propuestas, monitoreo y seguimiento”, finalizó.