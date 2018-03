Ya está en la calle, en librerías y quioscos, el número 30 de Aperiódico Psicoanalítico que dirige desde su creación Edit Tendlarz con amor y dedicación, sorteando siempre obstáculos y dificultades que no le han impedido tenerlo al día. Tan cierto es esta afirmación que sale Aperiódico con el tema Género & Trans, en un momento en que no se puede negar su actualidad luego de que la película chilena Una mujer fantástica dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por la artista transgénero Daniela Vega, se alzara con el premio Oscar a la mejor película extranjera. Las barreras van cayendo.

En el mismo Aperiódico , casi simultáneamente pero antes de ese premio, como si se hubiese sabido, se publica el productivo testimonio de Julián Chacón (nombre que no es el elegido por sus padres, que según su propio decir, no lo representaba) en el que podemos leer las vicisitudes de la asunción subjetiva de un sexo, relatada por el propio sujeto del asunto con los pormenores y detalles instructivos que no dejan de ser educativos para los lectores en general y para los psicoanalistas en particular dado que se trata de una revista dirigida a psicoanalistas.

En el editorial explica su directora a propósito del tema sobre género y trans "la pertinencia de incluir en este número el testimonio de un sujeto trans: una mujer que se siente hombre", y subraya que para producir dicho efecto Julián no ha recurrido ni necesitado someterse a intervenciones para ratificar su certeza.

Se pregunta también Tendlarz: ¿Qué tiene el psicoanálisis para decir de esto? Pregunta que abre a las contribuciones de psicoanalistas que enriquecen este número y dejan su enseñanza. Número, por lo demás, que será expuesto en la librería del próximo Congreso de la AMP en Barcelona, desde el 2 al 6 de abril y cuyo tema será "Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia". Además en la página de internet de la EOL puede verse la imagen de tapa del Aperiódico propuesto a la lectura junto a otras publicaciones.

Retomando la pregunta-propuesta en el editorial, precisa Luis Tudanca que "el psicoanálisis quizás tenga algo para decir ya que partimos del cuerpo singular y su goce como estructural y no nos importan tanto los nombres que se le quieran imponer a ese dato primario. Y si lo pensamos desde la multiplicidad de prácticas sexuales contemporáneas tampoco vamos a conseguir avanzar demasiado. Pero a la vez reconocemos la necesidad de incorporación a algún grupo de pertenencia. No pertenecer a algún grupo, no identificarse a los principios de un colectivo nos deja aislados, caídos, deslocalizados, fuera del lazo social, un poco locos. En ese punto nadie escapa a lo que Jacques‑Alain Miller llamó "invención de identificación" (revista Virtualia ). Pero, insisto, no hay que confundir la invención de identificación, segunda, al cuerpo sede de goce singular, primario. Es a este último al que el psicoanálisis trata, sin importarle en lo más mínimo la práctica sexual en que se lo incluya o se la evite, ni las identificaciones que soporte, ni el grupo al que se pertenezca".

Luis Darío Salamone, tomando el sesgo del diagnóstico, afirma: "En los últimos años se han dado una serie de coordenadas que hace que podamos encontrar casos de transexualismo en las diferentes estructuras. Lo que en otra época fueron denominados trastornos de la identidad sexual han dejado de ser considerados de esa forma. (Hoy es) promovida la elección y realización del goce que se le imponga al sujeto, los procesos represivos se han ido aflojando al cambiar el estilo de la función paterna".

Más polémico es Gustavo Dessal en su nota cuando dice: "Hoy el goce, es otra fórmula a partir de la cual podemos distribuir dos posiciones, tan solo dos y no más: la posición macho y la posición hembra. Se goza como hombre o como mujer, independientemente del género o de la tendencia sexual (hetero u homo). Gozar como hombre o como mujer no tiene nada que ver con lo imaginario de los sexos, ni con las condiciones que son exigidas en el objeto para que surja el deseo. Se trata de una cuestión de lógica".

Estos fragmentos ilustran el tenor de la mayoría de los artículos de este número dedicado a Géneros y trans del Aperiódico Psicoanalítico de Tendlarz. Otros autores completan a los colaboradores de este número 30, como Daniel Aksman, Gerardo Arenas, Andrea Cucagna, Manuel Fernández Blanco, Claudia Lijtinstens, Daniel Millas y Silvia Salvarezza.

Entre el periódico y la revista este nuevo número en su formato tan característico y sostenido puede encontrarse en librerías y puestos de venta, en instituciones y eventos de psicoanálisis.