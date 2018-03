#Devolviéndolapalooza A partir del 28/3 comenzará el reembolso del dinero de los tickets para la tercera jornada de Lollapalooza Argentina 2018, que fue cancelada por cuestiones climáticas. La producción informó que reintegrará un tercio de lo abonado por los “3 day pass” y la totalidad del precio de los “1 day pass” correspondientes al domingo, en ambos casos además del cargo por servicio. Para entradas compradas con tarjetas de crédito o débito, el organizador DF Entertainment S.A. aseguró que se hará cargo del reembolso vía All Access, que impactará como acreditación en el resumen de la tarjeta o en la cuenta bancaria. Y para aquellas adquiridas en puntos de venta oficiales, se podrá gestionar la devolución en boletería de La Rural, de lunes a viernes de 10 a 19, llevando pulsera y ticket comprobante de compra (o resumen de tarjeta o cuenta) correspondientes.

#PresenteContinuo Jóvenes Pordioseros agitará Late en La Trastienda Samsung, los madrileños Vetusta Morla señalarán Mismo sitio, distinto lugar en el Teatro Ópera, el suizo Null + Void aprovechará su visita como productor de Depeche Mode para defender su solista Cryosleep en Kirie, el quinteto rockero Salva expondrá El poder del tiempo en El Camino, de Lomas del Mirador, y Bicicletas no se dejará eclipsar por Dos lunas en La Tangente. ¿Cuándo? ¡Todo hoy!

#Pantallazos Si querés hurgar en la historia compartida de Dr. Dre y Jimmy Iovine en el negocio de la producción musical y el rap, con Emimem, Snoop Dogg y otros paseándose ante cámara, debuta hoy en el menú de Netflix el documental en cuatro piezas The Defiant Ones.

#ArteArteArte El dibujante Gustavo Sala inaugurará Expobife, su muestra de originales y bocetos de Bife angosto, la corrosiva y antibacterial tira gráfica que publica semanalmente en el NO. Y la presentación incluirá mini-show musical del autor junto a Pelu Romero, bajista de Los Barenboim (hoy a las 19 en La Revistería, Florida 719, gratis).

#Cursos&Concursos ¿Sos diseñador, profesional o hiciste una carrera relacionada con el diseño? La Facultad de Arquitectura UBA dará un posgrado en Diseño de Juguetes e Interfaces Lúdicas: durará un cuatrimestre (abril a junio) y la inscripción termina hoy en Ciudad Universitaria (de 16 a 20 en el Pabellón III, 5285-9326, [email protected]).

#SoyLeyendo Uno de los ingenieros de sonido más importantes del rock en español, el barbado Mario Breuer presentará esta noche en La Cúpula del CCK su libro Rec&Roll, en el que baja data y recoge anécdotas de 40 años registrando el rock, de Sumo a Los Espíritus y de Spinetta a Las Sombras. En simultáneo pero en el C.C. Rojas, el periodista Juan Ignacio Provéndola expondrá junto a Stuka (Los Violadores) data y anecdotario sobre la relación de rock y dictadura (parte de su trabajo para RockPolitik), en vísperas de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar.

#Festivalitis La morocha Nathalie Emmanuel --la leal Missandei de Game of Thrones-- y el rudo y rugoso Danny Trejo --crack latino de Machete-- llegarán a Buenos Aires como invitados de la próxima Argentina Comic Con, que ocurrirá del 25 al 27/5 en Costa Salguero.

#EstaEsParaVos El vocalista yanqui P.J. Olsson (líder de The Alan Parsons Live Project) rendirá su homenaje pinkfloydero The Dark Side of The Wall hoy desde las 20.30 en el Teatro Gran Rex.

#InmigraciónDescontrolada Los tech-houseros estadounidenses Shaun Reeves y Ryan Crosson ya sacaron pasaje y pedirán pista en Crobar (6/4), en tanto que el indie-skater-teen-soulero Cosmo Pyke mostrará por qué le llaman la gran esperanza inglesa (17/5, Niceto Club).