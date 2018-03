La Justicia solicitó la quiebra del ex Banco Finansur. El expediente se encuentra en manos del juzgado comercial 12 a cargo de Hernán Diego Papa. La medida ocurre luego de que la justicia levantara hace diez días la inhibición general de bienes que pesaba sobre la ex entidad bancaria de Cristóbal López. Se realizó ese procedimiento para permitir que una nueva entidad pueda absorber y gestionar la cartera de clientes que estaban en el Finansur. El Banco Central a comienzos de marzo autorizó al Grupo Financiero Galicia a tomar el control, mientras que el ex Finansur sólo quedó con algunos activos físicos e inmuebles que es la parte que entra en el pedido de quiebra. El resto no tendría problemas judiciales.