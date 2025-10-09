Concejales de Hipólito Yrigoyen, municipio del departamento Orán, piden desde hace 15 días hablar con la administración de la empresa Seabord Alimentos y Energías Renovables para instar a que se limpien los canales del Ingenio El Tabacal que rodean a esa localidad del norte salteño.

Así lo indicó la presidenta del Concejo Deliberante de Yrigoyen, Viviana Caro. La concejala dijo a Salta/12 que aunque desde la empresa les dijeron que van a recibir a los legisladores “en algún momento”, hasta ahora no lograron concretar esa reunión.

“Ahora lo más importante es la limpieza”, dijo la concejala, quien añadió que el reclamo se agudizó tras la muerte de un joven de 20 años por hantavirus, y la sospecha sobre focos infecciosos vinculados al abandono de tierras que pertenecen al Ingenio.

El joven vivía enfrente de esas tierras y se cree que pudo haber contraído la enfermedad por ratones que encuentran un buen hábitat en esas tierras baldías. Más allá de esta situación difícil de establecer con certeza, Caro indicó que “ya el año pasado se pidió la limpieza” de ese terreno, y este año “se hizo lo propio a través de dos proyectos de resolución”.

La preocupación por los canales es porque rodean a toda la ciudad y, según la información que llegó a los concejales, “es donde hacen nido las ratas”. El hantavirus es una enfermedad que se transmite, en general, por ratones silvestres.

Pese a las observaciones realizadas, este año se registraron solo 4 casos de hantavirus en la provincia, con un deceso. En cambio, el año pasado se registraron 17 casos y 4 muertes por la enfermedad.

Caro indicó que también hay reclamos por la cantidad de vehículos de la empresa que ingresan al municipio “a gran velocidad y levantan tierra”, dado que no se riegan las calles. Justamente, las secreciones de los ratones pueden difundirse con el polvillo facilitando la posibilidad de contagios a personas.

A ello, la concejala sumó la preocupación por los incendios y su avance en el departamento en los últimos días, lo cual podría provocar que más ratones silvestres se acerquen a las zonas urbanas.

Caro apuntó a la gestión de la intendenta Soledad Cabrera al afirmar que desde que asumió “desarmó el equipo de agentes socio sanitarios que venían de gestiones anteriores y hacían visitas casa por casa”. Estos agentes tienen precisamente la capacitación para llevar a cabo acciones preventivas.

“Todo lo que hacían está parado. Incluso las chicas que eran parte de los equipos ahora las tienen barriendo las calles”, cuestionó Caro.

Las diferencias con Cabrera se arrastran desde inicios de su gestión, dado que no hay comunicación con el Concejo Deliberante. Caro contó que ya radicaron cuatro denuncias penales como Cuerpo legislativo.

Añadió que por ahora se enteraron de manera extraoficial que la Municipalidad decidió realizar una campaña de descacharrado y limpieza general desde el lunes. De hecho, “hubo reuniones para hablar de estos temas y pese a que pedimos información, nunca fuimos invitados”, sostuvo la presidenta del Concejo.

Ante ello y la falta de información oficial afirmó que a los ediles no les queda otra que "salir a investigar" y hacer lo que está a su alcance.