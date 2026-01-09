Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Para el primer amistoso de este sábado ante Alianza Lima
Independiente: Quinteros define el equipo titular en Uruguay
Tras el duelo con los peruanos, el Rojo se medirá el martes ante Everton de Chile y el viernes con el local Montevideo Wanderers.
09 de enero de 2026 - 20:52
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Entrenamiento.
El Rojo trabajó en Uruguay a las órdenes de Quinteros.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Fútbol
Amistosos
Independiente
Alianza Lima
Montevideo
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón
Hantavirus mortal en Mar del Plata
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria
Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno
Exclusivo para
Se prenden alarmas en un sector de campo.
Bioceres, a convocatoria de acreedores
Por
Mara Pedrazzoli
Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica
Excarcelar para “consolidar la paz”
El sueño de un bloque alineado con Trump
Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global
Semáforo amarillo para el Ozempic
Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar
Por
Pablo Esteban
El País
Informe de la Comisión Provincial por la Memoria
Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno
El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba
Exilio y camino
Por
Jorge Alemán
Está acusado por homicidio agravado
Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano
Por
Irina Hauser
El Gobierno se defiende y dice que mandará otra reforma al Congreso
La justicia empieza a analizar los cuestionamientos contra el DNU de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
Economía
Lo comunicó Scott Bessent
Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares
A la espera del dato nacional del INDEC
La inflación de CABA en diciembre fue de 2,7% y acumuló 31,8% en 2025
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de enero de 2026
Se firmaría el lunes en Asunción
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur
Sociedad
Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón
Hantavirus mortal en Mar del Plata
"Les dije que se vayan"
Un hombre frenó a dos turistas que intentaron prender fuego en un área natural protegida de El Chaltén
Reabren la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo
Continúan las tareas de combate del fuego en los bosques de la Patagonia
¿Llueve el fin de semana?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero
Deportes
Para el primer amistoso de este sábado ante Alianza Lima
Independiente: Quinteros define el equipo titular en Uruguay
El español y el italiano se cruzan en una exhibición en Seul
Alcaraz-Sinner, el clásico moderno en modo amistoso
El crack de Vélez, cerca de Núñez
River aceleró fuerte por Maher Carrizo
Diálogo con Manuel Orero, integrante del seleccionado argentino de canotaje,
“Hoy mi desafío es en equipo, quiero ser una pieza importante en el K4″
Por
Florencia Castro