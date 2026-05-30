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El menor de los hermanos avanzó a los octavos de final en París.

Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo, el único que aprovechó la oferta

Comesaña tuvo dos match points ante Berrettini, pero no lo pudo cerrar. Francisco Cerúndolo jugó mal y se despidió ante Zachary Svajda.

Juan Manuel Cerúndolo, el único argentino que sigue en competencia. TERESA SUAREZ. EFE

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