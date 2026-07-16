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CFK salió al balcón a celebrar el triunfo de la selección frente a Inglaterra
Un triunfo que repicó en todo el arco político
Dirigentes del peronismo y de otros espacios opositores festejaron en las redes e hicieron mención a las Islas Malvinas. En la pared de la expresidenta se leyó: “Son argentinas”.
16 de julio de 2026 - 00:58
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