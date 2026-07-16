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Mundial de Fútbol 2026

El inglés desató su bronca con el argentino

Mal perdedor: Bellingham le pegó un insólito cachetazo al “Colo” Barco

El atacante del Real Madrid no soportó la derrota de Inglaterra en la semifinal y una vez finalizado el partido agredió al futbolista argentino, que ni siquiera disputó minutos durante el encuentro.

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