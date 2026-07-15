Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

A llorar a la iglesia

El cuento de un argentino pesimista

Juan José Panno
Por Juan José Panno
An Argentina fan holds a flag depicting Argentina's forward #10 Lionel Messi (L) and Argentine football legend Diego Maradona (R) after the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Presente Un hincha argentino en Atlanta con su bandera de Messi y Maradona juntos. AFP. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El autor de Los Pichiciegos cumpliría 85 años

Fogwill y la conurbanización de las Malvinas

Por Marcial Amiel
Por el triunfo argentino

El Empire State se iluminó de celeste y blanco

La Selección, un fenómeno social

Por Daniel Guiñazú

A llorar a la iglesia

Por Juan José Panno

Exclusivo para

Participá por un ejemplar de Militares Patriotas

Participá por un ejemplar de De Perón a Kirchner

Se presentó ante el Congreso

Un Casal activo en busca de mantener el puesto de Procurador General

Por Eva Moreira
Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI

Súper incentivos en contra del “bien común”

Por Raúl Dellatorre

El País

El joven herido en la represión del sábado

Presentaron un habeas corpus para garantizar una manifestación pacífica tras el partido Argentina vs. Inglaterra

Por Irina Hauser
Tomó distancia de la postura oficialista

Victoria Villarruel calentó la previa del partido contra Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Confirma que el estado de salud es delicado y se puede agravar

Los razones de la Corte Interamericana de DD.HH para levantar las medidas que protegían a Milagro Sala

Por Celeste del Bianco
El Gobierno trabaja para aprobar el proyecto este jueves en el Senado

Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Por Paula Marussich

Economía

A partir de agosto

Tras la actualización del IPC, aumentan el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo: los nuevos montos y escalas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026

Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI

Súper incentivos en contra del “bien común”

Por Raúl Dellatorre
"Llevan la tarjeta al límite y después quedan apretados”, dice el vocero Ravier

Al gobierno no se le ocurre mejor idea que culpar a los deudores

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Por el triunfo argentino

El Empire State se iluminó de celeste y blanco

Tras la prohibición de la FIFA y el aval de Monteoliva

El mensaje de la Selección después de vencer a Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”

El camino fue largo, esta ley fue rechazada por la Cámara alta tres veces

Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate

El hachazo al sistema científico suma repercusiones internacionales

Brasil salió a defender a la ciencia argentina frente al desmantelamiento de Milei

Por Soledad Ferrari

Deportes

La Selección, un fenómeno social

Por Daniel Guiñazú

A llorar a la iglesia

Por Juan José Panno
Traigan lloronas que emociones sobran

Argentina 2, Inglaterra 1: el que no salta, no juega la final

Por Cristian Dellocchio
El finalista tuvo varios rendimientos en gran nivel

El uno por uno de la Selección Argentina

Por Adrián De Benedictis