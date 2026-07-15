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El País

El joven herido en la represión del sábado

Presentaron un habeas corpus para garantizar una manifestación pacífica tras el partido Argentina vs. Inglaterra

El recurso busca evitar la represión y el despliegue de fuerzas federales, resguardando la libertad física y ambulatoria de quienes deseen acercarse al Obelisco tras el partido.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
Represión policial hinchas argentinos en el obelisco
Represión policial hinchas argentinos en el Obelisco Capturas de Video

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