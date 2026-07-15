La Banda de Sonido de la Scaloneta: cumbia y rock nacional en la concentración

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La Selección Argentina suele compartir en las redes sociales su convivencia, y en todo el Mundial estuvo presente la música local. Los artistas elegidos.
15 de julio de 2026 - 14:25
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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026
KENNESAW, GEORGIA- JULY 6: Argentina's defender Lisandro Martinez, forward Lionel Messi, midfielder Rodrigo De Paul and midfielder Leandro Paredes take part in a training session one day ahead of the FIFA World Cup 2026 round of sixteen between Argentina and Egypt, at Kennesaw State University on July 6, 2026 in Kennesaw, Georgia. Alejandro Pagni/Getty Images/AFP (Photo by ALEJANDRO PAGNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
AFP. Getty Images via AFP
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