Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026
-1min
Argentina hoy vs. Inglaterra: horario del partido, dónde verlo en vivo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026
-1min
Argentina hoy vs. Inglaterra: horario del partido, dónde verlo en vivo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Tras sus dichos racistas contra el seleccionado galo y Mbappé
La vicegobernadora de Mendoza no afloja: ahora chicaneó a Francia por la derrota ante España
Hebe Casado se burló en redes sociales de la eliminación del seleccionado francés en las seminifanles del Mundial 2026. Horas antes, el gobernador Cornejo se despegó de sus declaraciones xenófobas.
15 de julio de 2026 - 12:38
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Hebe Casado fue declarada "persona no grata" por la Embajada de Francia.
La vicegobernadora fue acusada de racismo.
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Francia
Mendoza
racismo
Últimas Noticias
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
El apasionante editorial de Víctor Hugo en la previa de Argentina vs. Inglaterra
Hay veces que la pelota no es un juego
Por
Víctor Hugo Morales
Tomó distancia de la postura oficialista
Victoria Villarruel calentó la previa del partido contra Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”
Un informe de HRW deja al descubierto tratos inhumanos, golpizas y hacinamiento extremo en Camp East Montana
Denuncian graves abusos en el mayor centro migratorio de EEUU
Exclusivo para
Participá por un ejemplar de De Perón a Kirchner
Se presentó ante el Congreso
Un Casal activo en busca de mantener el puesto de Procurador General
Por
Eva Moreira
El trabajo conjunto comenzará a partir de agosto
Gobierno y oposición lanzan un plan conjunto tras los terremotos
Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI
Súper incentivos en contra del “bien común”
Por
Raúl Dellatorre
El País
Tomó distancia de la postura oficialista
Victoria Villarruel calentó la previa del partido contra Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”
Confirma que el estado de salud es delicado y se puede agravar
Los razones de la Corte Interamericana de DD.HH para levantar las medidas que protegían a Milagro Sala
Por
Celeste del Bianco
El Gobierno trabaja para aprobar el proyecto este jueves en el Senado
Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros
Por
Paula Marussich
Se presentó ante el Congreso
Un Casal activo en busca de mantener el puesto de Procurador General
Por
Eva Moreira
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 15 de julio de junio de 2026
Piden audiencia pública antes de que se trate el Súper RIGI
Súper incentivos en contra del “bien común”
Por
Raúl Dellatorre
"Llevan la tarjeta al límite y después quedan apretados”, dice el vocero Ravier
Al gobierno no se le ocurre mejor idea que culpar a los deudores
Por
Mara Pedrazzoli
En hogares de menos ingresos, la inflación supera el promedio
Canastas de pobreza e indigencia en alza
Sociedad
Tras sus dichos racistas contra el seleccionado galo y Mbappé
La vicegobernadora de Mendoza no afloja: ahora chicaneó a Francia por la derrota ante España
Más presión a los bolsillos
Aumentaron los colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el boleto mínimo
Jornada agradable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de julio
Deportes
La Selección va en busca de otra final
Argentina hoy vs. Inglaterra: horario del partido, dónde verlo en vivo y posibles formaciones
La Selección juega por las semifinales del Mundial 2026
A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy, dónde verlo y posibles formaciones
Fast food
Ellos y nosotros
Por
Juan José Panno
Ganó con autoridad en Dallas y jugará la gran definición
España le pintó la cara a Francia y es el primer finalista del Mundial 2026
Por
Daniel Guiñazú