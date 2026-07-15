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El pronóstico de especialistas y comerciantes

¿Inflación o actividad? Qué pasará con la economía en el segundo semestre de 2026

La inflación de junio fue del 1,9 por ciento y aunque el Gobierno presume de haber perforado el piso del 2 por ciento tras 10 meses, se abren interrogantes sobre el futuro.

Xinhua -

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