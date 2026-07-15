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Aumentaron los colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el boleto mínimo
El incremento ya está vigente en las 104 líneas bajo la órbita nacional.
15 de julio de 2026 - 11:54
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Aumentaron los boletos de colectivos en el AMBA
GUADALUPE LOMBARDO
Temas en esta nota:
Aumento boleto
colectivos
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