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El País

Envió una carta al embajador de Francia

Cornejo se despegó de los dichos racistas de su vicegobernadora

Cornejo-Hebe Casado, gobernador y vice de Mendoza
Alfredo Cornejo y su vicegobernadora, Hebe Casado. Prensa -

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