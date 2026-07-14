Luis de la Fuente: “Estar en una final de un Mundial es un lujo, es sólo para unos elegidos”

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14 de julio de 2026 - 22:52
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FIFA World Cup 2026.
La emoción de Luis de la Fuente por meter a España en la final del Mundial.
EFE. EFE
Temas en esta nota:
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España
Francia
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