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Economía

Un informe muestra el derrumbe de los ingresos y el descreimiento en la inflación

Hasta el votante de Milei ve una crisis dura

El 70,2 por ciento de los que apoyaron al Gobierno reconoce que su salario pierde contra la inflación. El sueldo alcanza, como mucho, hasta el 20 del mes.

Buenos Aires, 18 de abril de 2025 billetera dinero Foto Guadalupe Lombardo GUADALUPE LOMBARDO

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