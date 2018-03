El tribunal Oral Federal 8 ordenó la inmediata liberación de Carlos Zannini y de Luis D’Elía, cuya detención había sido dispuesta en el marco de la causa por la firma del Memorándum con Irán. Lo hizo luego de que la fiscal Gabriela Baigún dictaminara ayer que ambos debían ser liberados.

Tras el pronunciamiento de Baigún, los jueces del TOF 8 se reunieron anoche y tras deliberar durante varias horas tomaron su decisión poco después de las cuatro de la mañana. La resolución que ordena la liberación del ex secretario de Legal y Técnica y del dirigente social fue firmada por al juezas Sabrina Namer y Gabriela Lopez Iñíguez. Nicolás Toselli, el tercer miembro del tribunal, se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa.

Las juezas compartieron el criterio de Baigún de que Zannini y D’Elía pueden enfrentar el juicio oral el libertad porque no hay riesgo de que se fuguen ni tampoco de que entorpezcan la actuación de la Justicia ya que carecen de nexos con el gobierno actual. Contra la llamada “doctrina Irurzun” que se utilizó en numerosas detenciones de ex funcionarios, la fiscal remarcó que “mal puede decirse” de alguien que ya no tiene cargos ni relación con el poder político de turno que “detenta un poder residual de influencia que le permitiría obstaculizar la marcha del proceso”.

La resolución del TOF 8

Baigún también había señalado que la gravedad del hecho que se les atribuye no es por de por sí argumento válido para privar a alguien de la libertad y comparado además las detenciones del ex funcionario y el dirigente social con las de Carlos Menem y los demás acusados por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, que en este momento están siendo juzgados y están todos en libertad. La fiscal remarcó que “no hay razones para que reciban un tratamiento distinto de los acusados” en ese juicio.

Toselli se excusó porque es el yerno del ex embajador en Siria entre 2010 y 2013, Roberto Ahuad, quien testificó en la causa por un viaje del ex canciller Héctor Timerman, también procesado en la causa.

Zannini y D’Elía fueron detenidos desde el 7 de diciembre, cuando el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, a partir de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir. El ex secretario de Legal y Técnica fue alojado en la cárcel de Ezeiza y el dirigente social en el penal de Marcos Paz.

El TOF 8 tomó el caso a partir del sorteo realizado esta semana para hacer el juicio de la causa del Memorándum después de que por orden de la Corte Suprema quedó fuera de juego el Tribunal Oral Federal 9, en el que casualmente había recaído el juicio que tiene también en el banquillo a Cristina Kirchner. Ese tribunal había sido conformado con la designación de tres jueces a dedo, sin intervención del Senado sino por decisión de una mayoría simple de Cambiemos y sus aliados del Consejo de la Magistratura que transformó un tribunal ordinario en tribunal federal.

Zannini y D´Elía, que ya habían presentado sin éxito pedidos de excarcelación en otras instancias judiciales, repitieron su planteo cuando el TOF 8 quedó a cargo del expediente. La decisión del tribunal podría proyectar sus efectos sobre la situación de los otros detenidos e incluso sobre la situación de la ex presidenta, que también tiene pedido de detención y desafuero.