El diputado Agustín Rossi y el senador Omar Perotti identificaron en María de los Angeles Sacnun una posible candidata a la gobernación. Lo admitieron en más de una entrevista. Pero la senadora pidió primero "desarrollar un proyecto político" y acercar "todos los matices" del peronismo santafesino. En diálogo con Rosario/12, la senadora nacional avaló la estrategia de formar una gran primaria para luego alcanzar una "síntesis".

‑ Fue nombrada tanto por Rossi como Perotti como posible candidata a la gobernación, ¿está en carrera?

‑ Me siento muy honrada que me mencionen como una posible candidata a gobernadora, pero antes que nada tenemos una responsabilidad política, que es la de desarrollar un proyecto político para la provincia, donde tenemos que recoger todos los matices del peronismo santafesino. Lo que vengo planteando es la necesidad de que ese proyecto tiene que tener seis políticas publicas esenciales en torno a las cuales nos tenemos que sentar y dialogar para saber cómo vehiculizarlas. Políticas que hacen el desarrollo del empleo, a la defensa del entramado productivo, al fuerte anclaje que tiene que tener ese desarrollo con una política energética a la altura de las circunstancias y de los tiempos, una política en materia de educación pública que otorgue oportunidades, fundamentalmente a los jóvenes para garantizar el arraigo de todos y cada uno de los pueblos. Esas son parte de los ejes que deben motorizarnos.

‑ ¿Una gran PASO peronista es una buena estrategia?

‑ Yo creo que tenemos que buscar una síntesis y evidentemente las PASO pueden constituir una herramienta para construirla. La experiencia que hemos transitado en 2017 fue altamente positiva, el triunfo de Agustín Rossi en las primarias y una segunda etapa donde Nuevo Espacio Santafesino se integra dentro de la lista, posicionó al peronismo en un rol altamente competitivo. Ese es el camino, valorando con mucha humildad y todos y cada uno de los dirigentes de la provincia, y haciendo que eso le dé volumen a la propuesta que podamos tener en el marco político hacia el año que viene.

‑ ¿Cuál es su postura con respecto a la chance de reformar la Constitución?

‑ Entiendo que hay que ponerse sobre cuáles son los puntos neurálgicos sobre los cuales nosotros queremos reformar la Constitución, que data del año 1962 y ha quedado desacoplada. Hay que incorporar, sin ningún lugar a dudas, la Empresa Provincial de la Energía como una empresa del Estado que debe ser estratégica a la hora de pensar un modelo de desarrollo con inclusión y generación de empleo a 20, 30 años dado que la Constitución no se reforma todos los días. Tenemos que tener el modelo estratégico de provincia que consensuemos todos los santafesinos. También incorporar el Consejo de la Magistratura, la defensa de usuarios y consumidores, una serie de herramientas de participación popular que deben formar parte de una Constitución progresista, que amplíe derechos. Ahora bien, para llamar a una reforma se debiera tener, en primer lugar, la sinceridad política para saber si en realidad lo que queremos plantear son estas cuestiones estratégicas o simplemente hay una intención reeleccionista de parte del gobernador. Una reforma amerita un consenso de todos los partidos y el PJ deberá expedirse oportunamente de la oportunidad y de los puntos para la reforma.

‑ ¿Una reforma sin reelección es lo más valido o justo?

‑ Teniendo en cuenta que el gobernador juró por esta Constitución que se pretende reformar, sería válido que se autoexcluyera en una posible reelección a los fines de evitar cualquier tipo de especulación oportunista respecto del tema.

‑ Adelantó que va a votar a favor del proyecto de despenalización del aborto, ¿integra el Senado, es la Cámara más hostil para que se convierta en ley?

‑ Primero tendríamos que esperar a ver lo que ocurre en la Cámara de Diputados, recién arranca el debate en comisiones. Es un tema tan profundo que amerita realmente una enorme responsabilidad de parte de todos los legisladores. En el Senado no hemos podido aun generar algún tipo de dialogo respecto de cuales van a ser los posicionamientos, porque recién ahora se están constituyendo las comisiones. Acá no hablo de bloque, hablo de senadores, porque hay una cuestión de conciencia, quizás haya bloques cuyos integrantes voten diferente. Lo primero que debemos plantear es que se restituyan todos los recursos a los programas en materia de educación sexual, para que las mujeres podamos tener información y formación para poder decidir. Por otro parte, que se apuntalen todos los recursos destinados a la distribución gratuita de anticonceptivos en todos los hospitales públicos, esto es esencial para evitar embarazos no deseados. Y la última ratio debe ser la del aborto legal, seguro y gratuito para evitar que las mujeres pobres se sigan muriendo como consecuencia de abortos clandestinos y mal practicados.

‑ Comparte bloque con la ex presidenta Cristina Fernández, ¿habló con ella sobre el tema?

‑ No, todavía no lo hemos hablado con la ex presidenta, sí con algunos miembros del bloque en forma aislada. Pero evidentemente esto va a ameritar un planteo dentro de todo el bloque, que general estaría acompañando esta iniciativa, ya lo ha expresado públicamente nuestro presidente de bloque, el senador Fuentes.