Situaciones, eventos, acontecimientos, catástrofes políticas y sociales, humanas, de la magnitud de Malvinas, suelen provocar, en sociedades y países, emociones especiales y textos de toda índole, así como la puesta al día de la literatura con la historia, con el presente, con la realidad. Muchas veces, esta inmediatez conspira contra la profundidad, la calidad, aunque quedan siempre obras muy rescatables. Y es útil y legítimo hablar de ellas.

Pero antes, entre los mejores antecedentes, bueno es rescatar un buen poema de José Pedroni, de 1953, poeta de la inmigración y de “la invasión gringa”, radicado casi toda su vida en Esperanza, que comienza por ver las islas como a un ave: “Tiene las alas salpicadas de islotes./ Es nuestra bella del mar./ La patria la contempla desde la costa madre/ con un dolor que no se va”.

Más cercano en el tiempo, Gustavo Caso Rosendi, combatiente de Malvinas nacido en Chubut, radicado ahora en La Plata, escribió poemas publicados e inéditos. Soldados, su gran libro sobre la guerra, es de 2003-2004; las fechas señalan el paso del tiempo, con beneficio cierto para los poemas, cuando las impresiones habrían decantado, se las ve desde lejos y puede estetizárselas. Se trata de versos que, cualesquiera hayan sido las vivencias del “soldado”, sin duda vienen al libro de la experiencia, mediada además por la literatura, por la mejor literatura, extranjera y argentina. En estos casos testimoniales, el lector espera encontrar vivencias en bruto, pero acá son reelaboradas por la creación estética. Los indicios de la mediación literaria son numerosos. Sorprende, además, que la primera imagen que encontramos, de modo ciertamente paradójico, es una resonancia de la mejor poesía de lengua inglesa (T.S.Eliot: “The Waste Land”) en un poemario que comienza: “Se asoman cada noche / uniformados de musgo / desde la tierra parturienta...”. Esta imagen de la tierra que se abre, no aquí para parir sino para tragar, continúa en “Naturaleza muerta” (“La tierra se abría / y nos iba comiendo / Verdes manzanas machucadas”). Algunas de las piezas tienen por todo título la cita de un poeta mayor: la primera, de Guillaume Apollinaire (soldado voluntario él mismo, durante la Primera Guerra Mundial, herido en la cabeza y fallecido a raíz de dicha herida); luego, Giusseppe Ungaretti, William Blake, Dylan Thomas, Juan Gelman... Otras llevan títulos como “Nevermore” y juegan con el cuervo de Edgar Allan Poe, o alusiones a Moby Dick en “Puerto Madryn”, o un poema cuyo título es “Tenía razón Oscar Wilde”. A pesar de esa literatura que atraviesa, o debido a ello, la voz es muy original, viene del interior del poeta y va al del lector, en lo cotidiano, lo ínfimo, y también en el recuerdo minucioso de lo doméstico, lo individual y personal que pudo haber en la guerra. Parece decirnos que las cosas, cuando suceden, así sean colectivas, son para cada uno familiares, personales. Y este es el gran valor de lo vivido, para la sociedad.

Escritura melancólica y hasta nostálgica: de un pasado y un lugar en los que se estuvo por los dictados de la vida y, sin que se lo reproche a nadie, se acumularon dolores y experiencias, gracias a lo cual hoy puede saber qué es brindar por la felicidad: “Y porque aún nos perdura / la tristeza es que estamos felices / y porque sabemos que de alguna / manera no nos han vencido / es que brindamos” (“Brindis”).

Hay también un texto de Néstor Perlongher, conocido poeta y militante por los derechos de los homosexuales, nacido en 1949 y fallecido en 1992: “Todo el poder a Lady Di”; es uno entre varios de carácter poético-denunciatorio publicados durante 1982 en forma casi clandestina en la revista feminista Persona. Tuvo la virtud de ser, en aquellos tiempos de nacionalismo exacerbado, de confusión interesada, y de impensadas y generosas complicidades, una de las pocas voces que se alzaron aquí para señalar la esencia autoritaria y represiva de los acontecimientos iniciados por la Junta en el poder. Los que hicieron que “en nombre de una abstracta territorialidad, que en nada ha de beneficiarlas, las castigadas masas argentinas (o al menos considerables sectores de ellas) se embarcan en la orgía nacionalista y claman por la muerte”.

Nada de lo que dice Perlongher con tanta fuerza es inexacto, y no parece atribuible a una visión política sino poética de la situación: los políticos especulaban por ese entonces con los sentimientos de nacionalidad de nuestro pueblo, y algunos de izquierda sumaban a ellos vagas reivindicaciones anticolonialistas (¡en manos de la Junta!). A su lúcida visión, Perlongher agrega un agudo enfoque de género (“el ansia de guerra de las masas –supremo deporte de nuestras sociedades masculinas–”) que subraya el carácter despótico del poder. Todo esto no impide que su crítica política sea tan ajustada y que, desde un solitario rincón, entre marxista internacionalista y libertario, denuncie con veracidad las posturas seguidistas y oportunistas de quienes apoyaron la aventura militar.

Joyita hermética de una gran poeta de hoy, Sandra Cornejo, “Clase 62” (ella tambien “clase 62”): “Llegó el verano / pero no estabas bajo la nieve. / Jamás te olvidaremos”.

Por último, imposible eludir, por tantas razones, el texto de Jorge Luis Borges, “Juan López y John Ward” (1982): “... Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel...”. Dejando de lado previsibles consideraciones sobre sus diferentes posturas y actitudes políticas a lo largo de los años, y a lo largo también de los años de la dictadura, no sorprende esta pieza que recrea, con variaciones no fundamentales, uno de sus temas esenciales, el de “el otro, el mismo” (como reza el título de uno de sus libros), y que leímos, notoria aunque no únicamente, en “Poema de los dones”, “El otro tigre”, “Le regret d’Héraclite”, etc.

A menudo, los “otros” son aquéllos que ha querido ser y no ha podido ser; a veces, se trata de la confusión entre dos opuestos: el traidor y el héroe, el hereje y el ortodoxo, el bárbaro y el civilizado. Este desdoblamiento se hace interior cuando ambas calidades se reúnen en una misma y única persona, ya sea la de quien narra el relato o la del hablante lírico. ¿Hay, ahora, una nueva consideración sobre la historia? ¿Sobre el papel de las naciones? ¿Sobre la fiebre nacionalista en un mundo de extranjeros? ¿Sobre su propia identidad argentina? ¿Hay, también, acaso, algo de autocrítica ante su mirada condescendiente (por decir lo menos) hacia esos militares que emprendieron el irresponsable delirio? ¿También la confesión final de que no puede sino aceptar un viejo mandato literario: “Usted logrará evadirse de la realidad, pero no su obra”?

* Escritor, docente universitario.