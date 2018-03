Una de las incógnitas en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado es que su documento de identidad, que estaba en uno de los bolsillos de su pantalón el 17 de octubre cuando fue encontrado sin vida, apareció en perfecto estado a pesar de que habría estado entre 50 y 70 días bajo agua. Por eso el juez federal Gustavo Lleral ordenó, luego de insistentes pedidos de la querella, un peritaje para que expertos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) determinen si el deterioro de un DNI similar al de Santiago, sometido a las mismas condiciones, se condice con el que fue encontrado en sus ropas. Además, PáginaI12 pudo saber que el magistrado libró un exhorto a Chile para que las autoridades tomen declaración testimonial a Nicasio Luna Arratia, el músico que estuvo con Maldonado y los jóvenes mapuches durante el operativo represivo del 1º de agosto, cuando Gendarmería irrumpió en el territorio recuperado tras desalojar un corte de ruta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala.

Luna Arratia es un payador que apoya la lucha mapuche, y había estado con integrantes de la Lof en Resistencia de Cushamen horas antes en una peña en El Bolsón. La noche del 31 de julio acudió al territorio porque quería donar lo recaudado en su presentación. Al día siguiente, estuvo al lado de Maldonado, ambos encapuchados, y tras la represión su mochila quedó entre los elementos secuestrados por Gendarmería. Luna temió por su vida porque un gendarme le apuntó y el disparo no salió. Cuando acudió a buscar sus pertenencias, el juez Guido Otranto no lo interrogó a pesar de ser claramente un testigo clave de la desaparición de Santiago. En diciembre, Luna hizo una presentación espontánea ante la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría chilenas que este diario publicó en forma exclusiva. “Mientras escapaba veo a Santiago corriendo hacia el río delante de mí con su mochila puesta, y personal de Gendarmería que nos seguía desde atrás, cuando llegamos al río nos insultaban, nos tiraban piedras y uno me apuntó con la escopeta mientras otros gritaban ‘fuego libre’”, relató Luna.

El nuevo juez del caso, Gustavo Lleral, pretende obtener su testimonio, y estarían dispuestos a viajar para presenciar el interrogatorio la fiscal federal Silvina Avila y el abogado defensor del único imputado del caso, el gendarme Emmanuel Echazú. Sin embargo, PáginaI12 pudo saber que el músico no se encuentra en Chile sino en Uruguay.

En reiteradas oportunidades, la familia de Maldonado expuso sus sospechas respecto de que el cadáver del joven haya permanecido bajo las heladas aguas del río Chubut. “Todos los rastrillajes que hicieron ahí dieron negativo. No hay forma de que el cuerpo estuviera ahí y no lo vieran”, dijo su hermano Sergio. Entre varios elementos que abonan sus dudas está la aparición del DNI en buen estado de conservación su bolsillo. El juez Lleral ya había pedido al Ministerio del Interior un informe de los materiales y procesos empleados en la fabricación de los DNI, así como también tres ejemplares para ver cuánto tiempo se conservan en situaciones similares a las que estuvo el cuerpo en el río Chubut. Durante la autopsia se estimó el tiempo de sumersión en las aguas por tres métodos diferentes. El primero indicó que estuvo más de 53 días; el segundo más de 60, y el tercero más de 73. Por eso la abogada Verónica Heredia sostiene que falta dilucidar cuándo murió Santiago y las circunstancias que lo rodearon cuando murió por asfixia por inmersión coadyuvada por hipotermia, según coincidieron los peritos que participaron de la autopsia.